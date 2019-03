Emden. Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Emden erfolgreich einen Geldautomaten gesprengt. Die Beute ist beträchtlich.

Nach Angaben der Polizei waren die Täter gegen 3.45 Uhr bei einer Filiale der Ostfriesischen Volksbank (OVB) an der Neutorstraße vorgefahren, sprengten einen Geldausgabeautomaten und erbeuteten eine hohe Bargeldsumme. Die Summe des aus dem Automaten gestohlenen Bargelds: Ein sechsstelliger Euro-Betrag.

Die Sprengung erfolgte nach der bekannten Masche: Es wurde Gas in den Automaten eingeleitet und dieses zur Explosion brachten. Unbeteiligte Personen wurden bei diesem Vorfall nicht verletzt. Die alarmierten Polizeibeamten fahndeten umgehend nach den flüchtigen Tätern, allerdings zunächst ohne Erfolg. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand durch die Sprengung insbesondere am Geldausgabeautomaten sowie an der Fensterverglasung der Bankfiliale ein Schaden. Dessen Höhe beziffern die Beamten insgesamt auf einen mittleren fünfstelligen Wert. Die Statik des Gebäudes wurde nicht beeinträchtigt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten zwei dunkel gekleidet und maskiert oder vermummt gewesene Personen zusammen auf einem Motorroller entlang der Berufsbildenden Schulen in Richtung Conrebbersweg.

Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten, in Emden unter Telefon 04921/8910 oder in Leer unter 0491/976900.

Bereits 2018 ist es in der ostfriesischen Stadt zwei Automaten-Sprengungen gekommen. Betroffen waren die OLB und die Deutsche Bank.