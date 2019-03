Flachsmeer. Zwei junge Männer haben am Dienstagabend in Flachsmeer versucht, eine 20-jährige Radfahrerin auszurauben. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Den Angaben der Polizei zufolge war die Frau aus Westoverledingen gegen 20 Uhr mit dem Fahrrad in der Straße Am Denkmal in Richtung Akazienstraße unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge haben sich der Frau in Höhe der Grundschule Flachsmeer zwei Männer genähert. Einer der beiden trat gegen das Fahrrad der Frau, sodass diese stürzte.

Anschließend versuchte einer der Männer, die am Fahrradlenker hängende Tasche der Frau zu ergreifen. Der 20-Jährigen gelang es jedoch, in deren Besitz zu bleiben. Zwei Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und kamen der Frau zu Hilfe, woraufhin die Männer auf Fahrräder stiegen und die Flucht in Richtung Papenburger Straße ergriffen.

Die junge Frau erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge sollen die beiden Täter im jugendlichen Alter gewesen sein. Beide waren von schlanker Statur und trugen schwarze Kleidung. Einer der Täter soll weiße Schuhe getragen haben.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen an die Polizeistation Westoverledingen unter Telefon 04955/935393.