Leer. Die Ostfriesische Volksbank (OVB) hat bei einer großen Feierstunde in der Hauptniederlassung in Leer ihr 150-jähriges Bestehen zelebriert. Zahlreiche Gratulanten sprachen der Bank ihre Glückwünsche aus, OVB-Vorstandsvorsitzender Holger Franz versprach derweil eine Jubiläums-Dividende von 7,5 Prozent.

„Wir haben allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken“, betonte Franz in seiner Festrede. Die lange Tradition von nun 150 Jahren verstehe die Bank keinesfalls als Bürde, sondern vielmehr als Verpflichtung für die Zukunft. Für die Genossenschaftsmitglieder hält die nahe Zukunft einen Jubiläumsbonus von 1,5 Prozent bereit: Dieser werde in 2019 auf die 6-prozentige Dividende draufgelegt, erklärte Franz.

Darüber hinaus kündigte er weitere Besonderheiten zum Jubiläum an: An den fünf Standorten in Papenburg, Haren, Leer, Emden und Kehdingen sollen jeweils dreißig Bäume gepflanzt werden, zudem wird es eine Wanderausstellung geben, die in allen Niederlassungen zu betrachten ist. Auch das OVB-Sommerkino findet an den fünf Standorten statt. Besonders hob Franz die Chronik zum 150-jährigen Bestehen hervor, die von Dieter Nannen ausgearbeitet wurde.

Als weiteres Jubiläums-Highlight wurde den Gästen ein neuer Imagefilm der OVB präsentiert. Dieser werde bald in verkürzter Form auch im Vorprogramm der regionalen Kinos zu sehen sein, sagte der OVB-Aufsichtsratsvorsitzende Folkmar Ukena.

In seiner Rede sprach Ukena von einer „wechselvollen Geschichte“ der OVB. In der ersten Hälfte der 150 Jahre seien zahlreiche Herausforderungen zu meistern gewesen. „Danach hat unsere Bank dann richtig Gas gegeben“, unterstrich Ukena und bezog sich dabei auf sechs erfolgreiche Fusionen.

Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, sagte: „Diese Jubiläumsfeier ist auch ein Anlass, zu reflektieren, was unsere Stärken sind und worauf wir uns in Zukunft konzentrieren müssen.“ Hierzu stellte sie vier zentrale Punkte heraus: Die genossenschaftlichen Werte wie Gemeinschaft und Bodenständigkeit, die gelebte Regionalität, motivierte Mitarbeiter sowie die Innovationsfreudigkeit.

Kolak hatte in der vergangenen Woche die Rolle der Bundespolitik beim Thema Großbankenbeteiligung kritisiert. Diese Kritik untermauerte Marco Schulz, Vorstandsmitglied des Genossenschaftsverbandes Verband der Regionen, während der Feierstunde: „Wir brauchen nicht einen großen Champion, wir haben 900 regionale Champions. Das sollte man dem ein oder anderen Politiker mal ins Gedächtnis rufen.“

Lobende Worte erntete die OVB vom Co-Vorstandsvorsitzenden der DZ Bank aus Frankfurt, Uwe Fröhlich: „Die Jubilarin erfreut sich allerbester Gesundheit. Sie haben das Ruder für Ihr Haus selbst in der Hand und mit Holger Franz einen ganz tollen Steuermann.“

Eine Jubiläumsurkunde wurde den OVB-Verantwortlichen von Torsten Slink, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) für Ostfriesland und Papenburg, überreicht. Slink hob „Fairness, Transparenz und Menschlichkeit“ als gemeinsame Werte von OVB und IHK hervor. Seit Jahrzehnten sei durch diese Gemeinsamkeiten eine enge Verbindung zwischen den beiden Parteien entstanden.