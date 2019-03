Flachsmeer. Flachsmeer Nach 22-jähriger ehrenamtlichen Tätigkeit im VfL Viktoria Flachsmeer, zuletzt sechs Jahre als Vorsitzende, stand Grietje Kuhlemann in der Generalversammlung für eine erneute Kandidatur nicht zur Verfügung. Ihre Nachfolge trat Andre Hessenius an.

Die mit stehenden Ovationen bedachte scheidende Vorsitzende war 1993 in den Verein eingetreten, von 1995 bis 2007 Kassenwartin, zwischen 2011 und 2012 stellvertretende, seit 2013 erste Vorsitzende. Beruflich bei der Raiffeisenbank Flachsmeer tätig, nannte Kuhlemann ihr „fortgeschrittenes Alter“ und berufliche Gründe, nicht wieder anzutreten. „Im Übrigen bin ich froh, einen guten Nachfolger gefunden zu haben.“ Dieser werde Mitglied einer Vorstandsmannschaft, die ein tolles Team sei und in der jeder das Beste für den VfL erreichen wolle. „Auch laufen die einzelnen Sparten mit vielen ehrenamtlichen Helfern.“

Laudator Ernst Martin Feldkamp, bisher Mitglied des Ältestenrates und 1993 bis 1995 VfL-Vorsitzender, bescheinigte Kuhlemann hervorragende Arbeit. Ihrem Nachfolger übergebe sie einen gut aufgestellten Verein. Der stellvertretende Vorsitzende des Fußball-Kreises Ostfriesland, Johann Schön, überreichte eine Ehrenurkunde und die Goldene Ehrennadel des Fußballkreises. Auch Jörg Kromminga, Vorsitzender des Kreissportbundes, sowie Ortsbürgermeister Karl-Heinz Jesionek (SPD) würdigte das Engagement.

Kuhlemanns Nachfolger ist 33 Jahre alt, Familienvater und beruflich beim Bauverein in Papenburg tätig. Er ist seit 2008 Vereinsmitglied, hat bereits dem Vorstand angehört und Mannschaften trainiert. Hessenius’ Wahl erfolgte ebenso einstimmig wie die Bestätigung seiner Mitstreiter im Führungsgremium: Sven Dieken (2. Vorsitzender), Frank Beekmann (3. Vorsitzender), Malene Niemann (Geschäftsführerin), Heinz Jansen (Kassenwart), Bernd Klaassen (Jugendwart), Martin Neumann (Sozialwart) und Luise Veenhuis (Passwesen). Den Ältestenrat bilden Wilhelm Smidt, Grietje Kuhlemann und Wilma Strack. Ernst-Martin Feldkamp und Hermann Hockmann scheiden aus.

In ihrem letzten Jahresbericht erwähnte Kuhlemann besonders den Gewinn des Kreispokals durch die Damenfußballmannschaft, Hobby- und Benefizturniere und die einheitliche Ausstattung der Nachwuchsfußballmannschaften. Angedacht sei die Sanierung des im November 1962 eingeweihten Sportheimes. In einem derzeit im Aufbau befindlichen neuen Wohngebiet werden „junge Familien ihr neues Zuhause finden.“ Kuhlemann sieht das als Chance, weitere Mitglieder zu gewinnen. Da sei es gut, dass Viktoria ein breites Sportangebot anbieten könne. Die Erlangung weiterer Übungsleiterlizenzen sei ungemein wichtig, „Wer weiß, was noch alles kommt, wenn Flachsmeer als größte Einzelortschaft in Westoverledingen erst zum Grundzentrum aufsteigt.“

Laut Kassenwart Heiner Jansen zählt der VfL aktuell 949 Mitglieder. Das sind 33 mehr als vor einem Jahr.