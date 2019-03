Völlenerfehn. In Völlenerfehn hat ein Pkw während der Fahrt Feuer gefangen. Die Insassen blieben unverletzt. Das Auto wurde durch den Brand zerstört.

Wie ein Sprecher der Kreisfeuerwehr Leer am späten Freitagabend mitteilte, wurden die Freiwilligen Feuerwehren der Westoverledinger Ortsteile Völlenerfehn und Mitling-Mark Nachmittag in die Fentjer Straße gerufen. Dort war ein Pkw der Marke Ford Kuga war dort in Brand geraten.





Nach Angaben des Feuerwehrsprechers hatten der Fahrer und drei weitere Insassen des Fahrzeuges zunächst die Rauchentwicklung aus dem Motorraum bemerkt. "Sie stoppten den Wagen und konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen", berichtet die Feuerwehr. Das Feuer habe sich dann vom Motorraum aus schnell in Richtung Innenraum ausgebreitet.





Die Einsatzkräfte hätten den Brand zwar schnell unter Kontrolle bringen können, dennoch sei das Auto vollständig zerstört worden.





Wie es zu dem Feuer gekommen ist, konnte nach Angaben der Kreisfeuerwehr zunächst nicht geklärt werden. Ein technischer Defekt gelte aber als wahrscheinlich, hieß es.