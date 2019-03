Die Polizei in Leer bittet um Hinweise zu einem Unfall auf der Papenburger Straße in Leer am Freitagmorgen, 15. März 2019. Symbolfoto: Michael Gründel

Leer. In der Stadt Leer ist am Freitagmorgen eine 95-Jährige nach einem Sturz in einen Graben an der Papenburger Straße verstorben. Weil der Hergang des Unfalls unklar ist, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.