Völlenerkönigsfehn. Einen fast komplett neuen Vorstand hat die Generalversammlung des FC Frisia Völlenerkönigsfehn hervorgebracht.

Weiterhin im Führungsgremium tätig sind nur Schriftführerin Elli Geiger sowie Fußballobmann Jörg Schulte. Zum neuen Vorsitzenden wählten während der Versammlung im Schützenhaus die fast 90 Mitglieder Stefan Geiger, der die Nachfolge von Gerd Janssen antritt. Ebenfalls neu im Amt sind Martin Smid (2. Vorsitzender), Michael Hillebrand (3. Vorsitzender), Carina Specker (Kassenwartin), Oliver Ennenga (stellvertretender Kassenwart), Otmar Windels (stellvertretender Fußballobmann), Kevin Hippen (Jugendfußballobmann), Dennis Kossenjans (stellvertretender Jugendfußballobmann), Anna-Katrin Volkerts (Pressesprecherin) und Ilka Jansen (Sozialwartin). Mit Georg Weber und Gerd Plock gibt es zwei neue Gesichter im fünfköpfigen Ehrenrat, zusätzlich in den Festausschuss wurde Stefan Lente gewählt.

Zuvor waren die bisherigen Amtsinhaber, unter anderem vom engeren Vorstand Gerd Janssen nach sechs Jahren als Vorsitzender und Frank Hockmann, ebenfalls sechs Jahre Ehrenamt, als Kassenwart und Gerd Schütte nach einer rund 25 Jahre langen Tätigkeit mit stehenden Ovationen verabschiedet worden. Präsente gab es zudem für Arnold Bloem, Ludger Schade, Herbert Feldick, Olaf Jongebloed-Kossenjans und Rolf Wiepkes, die sich nicht wieder der Wahl stellten.

Janssen nannte für seinen Schritt, nicht wieder für den Vorsitz zu kandidieren, vor allem berufliche Gründe. Beruflich als Architekt tätig, habe er vor allem Abendtermine. „Auch möchte ich den Weg für was Neues freimachen.“ In seiner Amtszeit habe er versucht, den Verein weiter nach vorne zu bringen. Der scheidende Vorsitzende dankte allen Mitstreitern für eine gute Zusammenarbeit mit schönen, aber auch anstrengenden Jahren, seiner Frau Ulrike sowie den treuen Sponsoren, allen voran der Raiffeisenbank Flachsmeer sowie den Unternehmen Staplerservice Sandersfeld und Rose Estrich. Janssen bat mit einem Blick auf die Anwesenden um weitere Unterstützung, „damit im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen bei uns das Ehrenamt nicht aus der Mode kommt.“ Laut Kassenwart Frank Hockmann steht der FC Frisia nach dem Abbau von Schulden solide da. Die höchsten Einnahmen resultierten aus dem Beitragsaufkommen in Höhe von 22 000 Euro.

In den Jahresrückblicken einzelner Sprecher hieß es, dass die erste Fußballmannschaft nur über einen kleinen Kader verfügt. Unterstützung gebe es aus der Reserve und der Jugend. Aus der wechselt 2020 fast eine komplette Mannschaft altersmäßig in den Seniorenbereich. Eine größere Auswahl an Spielerinnen wünscht sich auch die Fußball-Damenmannschaft. Jugendfußballobmann Gerd Schütte berichtete über neun Teams in der SG Völlen, zu der FC Stern Völlenerfehn, Eintracht Völlen und der FC Frisia gehören. Gut aufgestellt sei man vor allem in den unteren Jahrgängen. Olga Sandersfeld gab einen Einblick in die inzwischen seit 34 Jahren bestehende Frauengymnastikgruppe. Ferner wird seit langem auch Männersport, Kinderturnen und Eltern-Kind-Turnen angeboten.

Für eine 60 Jahre lange Mitgliedschaft wurden Platzkassierer Theo Heidelberg und der ausgeschiedene Pressewart Arnold Bloem ausgezeichnet.