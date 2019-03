Flachsmeer. Eigentlich will man in Flachsmeer 2020 das 250-jährige Bestehen der Gemeinde feiern. Daraus wird jedoch nichts, weil zuvor die erste Erwähnung des Ortes herausgefunden werden muss.

In einer vom SPD-Ortsverband einberufenen Versammlung unter dem Titel „250 Jahre Flachsmeer – Gedankenaustausch zum Jubiläum“ wiesen Teilnehmer darauf hin, dass der Ort älter als angenommen ist. Schriftstücke und Karten belegen laut Akten des Niedersächsischen Staatsarchivs in Aurich „diejenigen, so auf das Moor oder Fehn wohnen“ und in Verbindung damit die Anlegung einer „neuen Colonie“ bereits für den Beginn das 18. Jahrhunderts. In historischen Schriftstücken werden 1723 und 1732 als Gründungsjahre genannt.

Damit sei auch widerlegt, dass Lukas Schloothues, ein Weber aus Papenburg, im Jahre 1770 der erste Anbaulustige war, der in Flachsmeer sein Glück versuchen wollte. Wiederholt sei das in heimatgeschichtlichen Beiträgen zu lesen, hieß es von Versammlungsteilnehmern. Im Übrigen stelle Fridrich Arends 1823 in seiner „Erdbeschreibung des Fürstenthums Ostfriesland und des Harlingerlandes“ fest, dass „Flachsmeer, 104 Einwohner, eine Colonie vor ohngefähr 100 Jahren zuerst angefangen“.

Der Bürger Helmut Collmann, ehemaliger Präsident der Ostfriesischen Landschaft, erklärte sich auf Wunsch mehrerer Anwesenden bereit, Verbindung zum Niedersächsichen Staatsarchiv in Aurich aufzunehmen. Wenn es belegbare Zahlen gibt, will Initiator Ingo Lind wieder zu einem Dorfgespräch einladen.