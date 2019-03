Leer. Ein 32-jähriger Leeraner hat am Montagabend volltrunken einen Unfall gebaut und dabei eine Ampel erheblich beschädigt.

Nach Angaben der Polizei hatte der Autofahrer gegen 22.20 Uhr einen Unfall im Kreuzungsbereich "Am Kaak" in Loga verursacht, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit nach links in die Straße Hohe Loga abbiegen wollte. Der 32-jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Fußgängerampel. Die Anlage wurde bei dem Aufprall aus der Pflasterung gerissen und lag bis zur Bergung unterhalb des Pkw.

Zeugen hatten den Verkehrsunfall beobachtet und gesehen, wie der Leeraner zu Fuß in Richtung Logabirum flüchtete. Die Beamten konnten den Autofahrer aber in der Straße Hohe Loga ausfindig machen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille.

Durch den Unfall wurde der Leeraner leicht verletzt. Nach einer Blutentnahme wurde er wieder entlassen. Die defekte Lichtsignalanlage wird voraussichtlich am Mittwoch repariert. Gegen den Leeraner wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.