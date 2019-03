Leer. Hunderte Menschen haben am Samstagmorgen um 5.37 Uhr das Kultur- und Veranstaltungszentrum "Zollhaus" im ostfriesischen Leer geräumt, weil es im Keller einen Schwelbrand gab. Weil einige Besucher das Gebäude nicht verlassen wollten, wurden Einsatzkräfte der Polizei hinzugezogen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Im Keller des "Zollhauses" war ein unklarerer Brandgeruch festgestellt und daraufhin der Alarm ausgelöst worden. Aus Sicherheitsgründen hatte sich die Feuerwehr daraufhin zur Evakuierung entschieden. Mehrere hundert Personen waren zu diesem Zeitpunkt am frühen Samstagmorgen nach Feuerwehrangaben noch in dem Haus, das einst für die Abwicklung des Außenhandels in der ostfriesischen Stadt gedient hatte. Im Bahnhofsgebäude vis à vis des Zollhauses wurde ein Evakuierungszentrum errichtet, damit die Besucher des Veranstaltungszentrums sich dort aufwärmen konnten.

Mehrere Trupps der Feuerwehr durchsuchten unter schwerem Atemschutz den verwinkelten Kellerbereich des Zollhauses und fanden einen kleinen Schwelbrand auf einem Holzbalken, der schnell gelöscht werden konnte. Nach rund einer Stunde gab die Feuerwehr Entwarnung und die Besucher konnten zurück ins Zollhaus.