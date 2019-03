Schwere Körperverletzung in Abendlokal in Leer CC-Editor öffnen

Der Täter schubste der Polizei zufolge das Opfer zunächst von einem Barhocker und trat dann auf ihn ein. Symbolfoto: dpa

Leer. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es in der Nacht zu Donnerstag in einem Abendlokal in der Reimersstraße in Leer gekommen. Ein 58-Jähriger musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.