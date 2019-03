Leer/Papenburg. Nach zwei Fällen in Papenburg, bei denen ältere Damen nach der Reparatur eines Daches von den Handwerkern betrogen wurden, sind die Trickdiebe jetzt auch in der Stadt Leer mit der Masche erfolgreich gewesen. Die Polizei warnt Hausbesitzer eindringlich vor dem Betrug.

Betroffen war diesmal am Mittwoch gegen 14 Uhr eine Seniorin, die in der Straße Im Möörken in Leer wohnt. Nach Angaben der Polizei klingelten drei Männer an ihrer Haustür und gaben gegenüber der Hausbewohnerin an, einen Schaden an ihrem Hausdach festgestellt zu haben. Als die Frau mit den Männern hinter das Haus lief, verwickelten sie zwei der Männer in ein Gespräch. In dieser Zeit dran der dritte mutmaßliche Täter über die geöffnete Terrassentür ins Haus ein und entwendete eine Geldbörse samt Inhalt.

Die Frau forderte die Männer schließlich auf, das Grundstück zu verlassen. Erst danach bemerkte sie, dass ihre Geldbörse entwendet und bereits Abhebungen mit ihrer EC-Karte getätigt wurden. Die Trickdiebe gelangten an einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag.

Mit grauem Pkw geflüchtet

Die Hausbewohnerin schätzte die drei Männer auf circa 20 Jahre, sie könnten aus einem nordeuropäischen Land stammen, vermutet die Polizei aufgrund der Beschreibung des Opfers. Einer der beiden Männer sei größer und schlanker als die anderen beiden Männer gewesen. Sie flüchteten mit einem grauen Pkw. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Die Polizei warnt in ihrer Mitteilung ausdrücklich vor der Masche. Oftmals klingeln der oder die Täter an der Haustür älterer Menschen und täuschen eine Notlage vor oder bieten Reparaturarbeiten an. Sie verwickeln die betroffenen Personen in ein Gespräch oder nutzen einen unbeobachteten Moment, um dann wertvolle Gegenstände oder Bargeld zu entwenden. "Seien Sie skeptisch, lassen Sie solche Personen nicht in das Haus", betont die Polizei. Außerdem sollten solche Vorfälle immer der Polizei gemeldet werden, damit die Personen überprüft werden können.