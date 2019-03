Weener-Möhlenwarf. Autofahrer müssen sich auf der Landstraße 17 zwischen Möhlenwarf und Boen (Stadt Weener, Landkreis Leer) auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Dort wird die Fahrbahn saniert.

Die Straße erhält eine neue Asphaltschicht, aber auch der obere Unterbau, Asphaltbinderschicht genannt, wird erneuert, teilt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Aurich mit. Die Arbeiten beginnen am Montag, 11. März 2019, sollen aber am Freitag, 15. März 2019 schon abgeschlossen sein.

Nach Angaben der Behörde wird die Fahrbahndecke auf einem Teilstück von rund 700 Metern komplett ausgefräst und die oberen Asphaltschichten tiefgehend erneuert. Die Fahrbahn wird an den fünf Werktagen voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Die Baukosten belaufen sich auf rund 110.000 Euro.



Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Aurich bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis.