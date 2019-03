hku Diele. Bei Einsätzen am Umspannwerk in Diele mussten die Feuerwehrleute bislang immer am Tor warten, bis ein Tennet-Mitarbeiter es öffnet. Nun gibt es eine neue Regelung, bei der auch die zahlreichen Einsätze aufgrund von Fehlalarmen verringert werden sollen.

Alarmierungen aus dem Umspannwerk der Tennet GmbH in Diele gehörten laut Ortsbrandmeister Kuno Fokken bislang zu den wiederkehrenden Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Diele. Auch wenn sich die Alarmierungen durch die Tennet-Brandmeldeanlagen bislang im Nachhinein immer als Fehlalarme herausstellten, rückten sowohl die Ortswehr Diele als auch Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr Weener aus. Allerdings mussten die freiwilligen Helfer nach dem Eintreffen an der Einfahrt zur Anlage am Schulweg immer auf das Eintreffen eines Tennet-Mitarbeiters warten.

Jetzt hat der Landkreis Leer für Abhilfe gesorgt. Aufgrund der bekannten Problematik ist in Abstimmung mit einem Brandschutzprüfer und dem Bauordnungsamt das bisher genehmigte Brandschutzkonzept bezüglich der Alarmierung geändert worden. Die Brandmeldeanlage wird so geändert, dass nur noch eine Aufschaltung zu Tennet erfolgt.

Das Netzwerkunternehmen hat dann die Möglichkeit, den Großteil an Falschalarmen herauszufiltern. Falls doch eine Alarmierung der Feuerwehr erforderlich sei, erfolge diese durch Tennet so zeitnah, dass die Feuerwehr gleichzeitig mit dem Bereitschaftsdienst eintrifft, der dann das Tor öffnet. Diese Regelung bestätigt auch Tennet auf Anfrage. Ein entsprechender Antrag beim zuständigen Gewerbeaufsichtsamt in Emden ist nun genehmigt worden, teilt der Landkreis weiter mit. Laut Kreis hat die Warterei vor dem Tor damit ein Ende.

War es in 2017 eine Alarmierung mit einer Wartezeit von 45 Minuten, so rückten die städtischen Wehren im vergangenen Jahr am 11. und 12. Juli nachts gleich dreimal aus. „Auch wenn vor Ort kein Rauch oder Feuer von außen erkennen war, so mussten wir doch ungefähr eine Stunde auf die Bereitschaft von Tennet warten“, vermerkte Fokken auf der jüngsten Jahresversammlung in seinem Jahresbericht 2018. Dass das viel zu lange sei, hatten Weeners Stadtbrandmeister Jörg Fisser und Brandabschnittsleiter Ernst Berends wiederholt beanstandet.