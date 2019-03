Leer. Auf der Autobahn 31 ist am Dienstagvormittag in Höhe des Autobahndreieck Leer ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen, der Fahrer und der Beifahrer wurden dabei verletzt.

Nach Angaben der Polizei Leer/Emden war der Lkw gegen 10.40 Uhr aus Richtung Emden kommend in Richtung Bottrop unterwegs. Auf dem dortigen Beschleunigungsstreifen in Höhe des Autobahndreiecks Leer geriet der 44 Jahre alte Fahrer, der aus den Niederlanden stammt, mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die Berme und kippte dann nach rechts in den Seitengraben.

Der Fahrer konnte sich selbstständig aus der Fahrerkabine befreien. Der Beifahrer, ebenfalls ein 44-jähriger Niederländer, musste von der Feuerwehr über die Windschutzscheibe befreit werden. Beide Insassen wurden durch den Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer konnte das Krankenhaus zwischenzeitlich bereits wieder verlassen.

Während der Unfallaufnahme am Vormittag und der Bergung am Nachmittag musste die A31 am Dreieck Leer voll gesperrt werden. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei keine Angaben.