Bundespolizei sucht Zeugen nach Schlägerei am Bahnhof in Emden

Drei Personen wurden nach dem Vorfall am Bahnhof in Emden in Gewahrsam genommen, es wurden vier Strafverfahren eingeleitet. Symbolfoto: Bundespolizei

Emden. In einem Regionalzug von Bremen nach Emden und am Bahnhof der ostfriesischen Stadt ist es am vergangenen Samstag zu einem handfesten Streit zwischen zwei Dutzend Personen gekommen. Die Bundespolizei sucht nun dringend nach Zeugen.