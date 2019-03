Flachsmeer. Mit stehenden Ovationen haben die Mitglieder des Kreisverbandes Bundes Overledinger Schützen in der Generalversammlung den langjährigen Schatzmeister Ludwig Meinders und den bisherigen Präsidenten Alfred Meinders bedacht.

Deren Nachfolge traten Wolfgang Kramer und Karl-Gerhard Laken an, die zuvor die Ämter als stellvertretender Schatzmeister und Vizepräsident bekleideten.

Meinders war 1978 als stellvertretender Schatzmeister in den Vorstand gewählt worden, 1990 übernahm er die erste Position. „Vierzig Jahre im Ehrenamt verdienen besonders gewürdigt zu werden“, sagte Detlef Temmen, Präsident des Ostfriesischen Schützenbundes (OSB), in der Zusammenkunft im Saal des Lokals Reepmeyer. Temmen überreichte Meinders „für sein Lebenswerk“ das Ehrenkreuz des OSB in Silber, gab dessen Ernennung zum Ehrenmitglied bekannt und überreichte eine entsprechende Ehrenurkunde.

„Ich gehe schweren Herzens“

Meinders hatte im Bund Overledinger Schützen vor sechs Jahren das Amt des „Vize“ übernommen und vor drei Jahren den Vorsitz angetreten. Er teilte mit, dass ihn gesundheitliche Gründe zwingen würden, ein Amt abzugeben, „was ich immer gerne wahrgenommen habe. Ich gehe schweren Herzens und bitte um Verständnis.“ Dem Glansdorfer wurde, weil er tolle Arbeit geleistet habe, so Temmen, der Ehrenbrief des Nordwestdeutschen Schützenbundes verliehen.

1363 Mitglieder

In seinem letzten Rechenschaftsbericht berichtete Meinders, dass der Bund Overledinger Schützen mit aktuell 1363 Mitgliedern einer der mitgliederstärksten Vereine im OSB sei. Schützen aus Overledingen hätten 2018 an Wettbewerben bis hin zu Deutschen Meisterschaften teilgenommen. Ein weiteres besonderes Ereignis sei der Kreiskönigsball in Bollingen gewesen, auf dem der Burlager Manfred Wollenberg zum Kreiskönig proklamiert worden sei.

Dass der Kreiskönigsball zu einem mehr als vollen Erfolg geworden sei, belegte Schatzmeister Ludwig Meinders mit seinen Ausführungen. Vor allem deshalb belief sich der Jahresüberschuss auf 2300 Euro, „die zu dem bisherigen Bestand von 9700 Euro hinzukommen.“

Kreiskönigsball am 6. April in Bockhorst

Durch den Verzicht des Präsidenten und des Schatzmeisters auf ihre Ämter waren zahlreiche Wahlen erforderlich. Die Aufgaben von Meinders übernahm der bisherige „Vize“ Karl-Gerhard Laken, seine Nachfolge trat der zweite „Vize“ Bernhard Thomßen an. Neu im Vorstand als Thomßens Nachfolger ist Ludger Meinders. Wolfgang Kramer rückte zum ersten Schatzmeister auf. Er bekommt Unterstützung von Stefan Drathjer. Frank Eichhorn ist jetzt auch offiziell Sportleiter. Ebenfalls neu im Führungsgremium wie Dirk Meinen als stellvertretender Schriftführer sind Karl-Heinz Unruh als Pressewart und Thomas Strack als stellvertretender Kreismajor. Strack „beerbt“ Joachim Müsker, der befördert wurde.

Anzeige Anzeige

Das erste besondere Ereignis unter der Regie des veränderten Führungsgremiums ist der Kreiskönigsball, der am 6. April im Hümmlinger Hof in Bockhorst stattfindet und vom Schützenverein Burlage ausgerichtet wird.