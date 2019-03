Emden. Bei den Planungen für die Erdkabeltrasse A-Nord, die auch durchs Emsland führen soll, hat der Netzbetreiber Amprion einen Standort für einen Konverter gefunden, der Ausgangspunkt für die Trasse sein wird. Das hat das Unternehmen am Freitag mitgeteilt.

Demnach will Amprion zwei Flächen im Petkumer Sieltief nutzen, das im Osten von der Stadt Emden liegt. Die Flächen ergeben zusammen etwa zehn Hektar an Platz, die für die Anlage erforderlich sind. Mit den Eigentümern der Flächen habe Amprion bereits Einigkeit erzielt, heißt es. In Kürze werde man daher den ersten Antrag auf Genehmigung nach Bundesimmissionsschutzgesetz beim Gewerbeaufsichtsamt (GAA) Emden stellen. Mit der Erdkabeltrasse A-Nord soll der durch Windräder in der Nordsee erzeugte Strom nach Süddeutschland geleitet werden. Am Anfang und am Ende der Gleichstromverbindung sind Konverter erforderlich, die Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln und umgekehrt.

Drei Standorte waren untersucht worden

Drei Standorte hatte Amprion in den engeren Fokus für den Konverter genommen, der möglichst in der Nähe zu der Umspannanlage Emden Ost entstehen soll. Die Umspannanlage ist der im Gesetz festgeschriebene nördliche Netzverknüpfungspunkt für die Verbindung A-Nord. In der Umspannanlage sammelt sich die Leistung von mehreren Windparks, die vor der Küste Norddeutschlands errichtet worden sind, erklärt Amprion in der Mitteilung.



„Wir sind uns sicher, im Petkumer Sieltief einen sehr guten Standort gefunden zu haben, weil wir dort allen Belangen am besten gerecht werden. Wir hoffen, nun schnell eine Genehmigung zu erhalten, damit wir den Anfangspunkt für unsere Leitung kennen. Das hat für das Gesamtprojekt eine hohe Bedeutung“, wird Klaus Wewering, bei Amprion Projektleiter für die Gleichstromverbindung A-Nord., in der Mitteilung zitiert.

Genehmigung für 2021 erwartet

Amprion rechnet mit einer Genehmigung für den Konverterstandort Ende 2021. In 2022 könnte dann der Bau des Konverters starten, der circa zwei Jahre in Anspruch nehmen wird. Eine Gesamtinbetriebnahme der Gleichstromverbindung A-Nord ist wie mehrfach berichtet für das Jahr 2025 vorgesehen.