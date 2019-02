Völlenerkönigsfehn. Die Ortsfeuerwehr Völlenerkönigsfehn hat auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus an der Papenburger Straße auf ein vergleichsweise ruhiges Jahr 2018 zurückblicken können.

Aktuell machen 69 Mitglieder ihren Dienst in den unterschiedlichen Abteilungen der Wehr, davon sind zwölf in der Jugendfeuerwehr. Drei weibliche Mitglieder und 23 männliche sind in der aktiven Einsatzabteilung. Das teilte die Feuerwehr mit. Zudem zählt die Ortsfeuerwehr noch drei Alterskameraden und rund 28 passive Mitglieder. Wie der Ortsbrandmeister Wolf-Dieter Wissing in seinem Jahresbericht schrieb, ging es im Jahr 2018 ein wenig ruhiger zu als im Jahr davor. Trotz allem wurden 70 Dienste durchgeführt – unter denen Fort- und Weiterbildungen, die zum Brandschutz und zur Hilfeleistung dienen. Darüber hinaus wurden auch wieder zahlreiche Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene absolviert. Hinzu kamen sieben Einsätze.

Besondere Ereignisse waren unter anderem der Schützenumzug, die Löschparade der benachbarten Feuerwehr in Flachsmeer und der traditionelle Ernteumzug, den die Kameraden zur Absicherung begleitet hatten.

Neben den Veranstaltungen wurden auch die Hydranten kontrolliert und zur Weihnachtszeit die Sterne an den Straßenlaternen für die weihnachtliche Stimmung im Dorf vorbereitet und aufgehängt.

Ehrung am Volkstrauertag

Am Volkstrauertag haben die Kameraden zusammen mit dem Schützenverein und der Jugendfeuerwehr aus Völlenerkönigsfehn einen Kranz am Denkmal niedergelegt und der Opfer beider Weltkriege gedacht.

Zwischen all den Diensten und Veranstaltungen kamen Schüler der Grundschule und Kinder des Kindergartens aus Völlenerkönigsfehn zu einer Besichtigung des Feuerwehrhauses und des Einsatzfahrzeuges. Zusammen mit den Brandschutzerziehern der Gemeindefeuerwehr Westoverledingen gaben die Kameraden ihnen einen Einblick in die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr.

Neben den Berichten standen auch Beförderungen, Ernennungen und Wahlen auf dem Programm. Leon Leggedör wurde von Wissing zum Feuerwehrmann ernannt, und Daniela Brandt wurde zur Hauptfeuerwehrfrau befördert. Des weiteren wurde Ann-Kathrin Woldenga von ihren Kameraden zur Schriftführerin wiedergewählt.