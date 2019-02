Vater zahlt in Weener Geldstrafe und bewahrt Sohn vor Gefängnis CC-Editor öffnen

Die Bundespolizei hatte den 24-Jährigen im Bahnhof Weener in einem Zug kontrolliert. Symbolfoto: Bundespolizei

Weener. In Weener in Ostfriesland hat am späten Donnerstagnachmittag ein Vater seinen 24 Jahre alten Sohn vor dem Gang ins Gefängnis bewahrt. Gegen den Sohn lag nämlich ein Haftbefehl vor, weil er eine Geldstrafe nicht vollständig bezahlt hatte.