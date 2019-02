Leer. Wegen eines Streiks der Beschäftigen der Länder ist am Donnerstag die Jann-Berghaus-Brücke in Leer außer Betrieb gewesen. Gleiches droht auch in der kommenden Woche. Für Autofahrer bedeutet dies Umwege. In den Morgenstunden kam es für etwa zwei Stunden zu stockendem Verkehr unter anderem auf der A31.

Das erwartete Verkehrschaos an der Umleitungsstrecke blieb aber weitestgehend aus, ein Stau bildete sich laut Polizei jedoch nicht. Für Fußgänger und Radfahrer ein geringer Trost, denn sie standen vor den Schranken oder mussten sich kurzfristig eine Alternative suchen.



Zu dem Streik hatte die die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Ein solcher Aufruf gilt auch für Mittwoch, 27. Februar, sollten die Tarifverhandlungen bis dahin nicht beendet werden, heißt es in einer Mitteilung der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Aurich. Die Brücke über die Ems im Zuge der Bundesstraße 436 wird dann zwischen 6 und 23 Uhr hoch geklappt bleiben, also für Autofahrer nicht befahrbar sein.

So war es auch am Donnerstag. Betroffen waren sowohl den Kfz-Verkehr (also auch Busse) als auch die Radfahrer und Fußgänger. Der Kfz-Verkehr wurde über die A 31 (Anschlussstelle Leer-West - Emstunnel - Anschlussstelle Jemgum) umgeleitet.

Das Technischen Hilfswerk zog kurzfristig seine Zusage zurück, für einen Pendelverkehr zu sorgen, mit dem Radfahrer und Fußgänger die andere Emsseite erreichen sollten. Der Vertrag mit der Straßenbauverwaltung decke den Streikfall nicht ab, erklärte Britta Kindler vom THW-Landesverband Bremen/Niedersachsen. "Hier müsste anderer Ersatz geschaffen werden, wir mischen uns hier nicht ein", so Kindler weiter. Auch für die kommende Woche zeichnet sich keine Lösung ab. Das THW wird laut Pressesprecherin auch dann nicht einspringen. Auch die Landesstraßenbehörde weiß keine Lösung. "Ich gehe nicht davon aus, dass es eine Möglichkeit für Fußgänger und Radfahrer geben wird", so Behördensprecher Frank Buchholz. Bingums Ortsvorsteher Sönke Eden indes forderte eine solche Lösung. Er sieht die Landesbehörde in der Pflicht, für einen Pendelverkehr zu sorgen. Es könne schließlich nicht sein, dass Schulkinder nicht zur Schule kämen und Verdi "eine ganze Region in Beugehaft nimmt".

Dass die Brückensperrung nicht eher angekündigt wurde, lag an einer Notdienstvereinbarung, die vorher noch beschlossen wurde. Das Land als Arbeitgeber hat auf die Vereinbarung bestanden, teilte Verdi-Fachsekretär Daniel Vollbrecht (Bezirk Weser-Ems) auf Anfrage mit. Bedingung seitens Verdi war jedoch, dass die Jann-Berghaus-Brücke an beiden Streiktagen geöffnet bleibt und damit nicht passierbar ist.

Bei einem Notfall, beispielsweise einem Großbrand, für den weitere Einsatzkräfte benötigt werden, könnte die Brücke heruntergeklappt werden. "Auch wenn der Rettungsdienst aufgrund eines Staus nicht durchkommt, kann ein Signal dafür gegeben werden", erklärt Frank Buchholz.

Dazu kam es am Donnerstag jedoch nicht. Die Polizei hatte Beamte am Emstunnel, den Ausfahrten und in Bingum positioniert, die den Verkehr regeln sollten. "In Bingum lief das von alleine", berichtet Pressesprecherin Heike Rogner. Im Emstunnel und an den Ausfahrten sei es zu stockendem Verkehr gekommen, der sich im Laufe des Vormittages wieder aufgelöst hat. Schwierig war es dann vor allem, nach Leer zu kommen. Auch zwischen Deichstraße und Stadtring musste der Verkehr geregelt werden.