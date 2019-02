Leer. Eine groß angelegte Kontrollaktion zu Thema "Drogen im Straßenverkehr" hat die Polizei am Dienstagnachmittag in Leer durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 55 Autofahrer überprüft, es gab diverse Strafanzeigen.

Die Aktion fand zwischen 12 und 18.30 Uhr an der Emsstraße in Höhe der Jann-Berghaus-Brücke statt. In dem Zeitraum wurden insgesamt 55 Fahrzeuge und 62 Personen auf einem Parkplatz geleitet und kontrolliert. "Ziel dieser Kontrolle war die Fahrtauglichkeit der Verkehrsteilnehmer zu überprüfen und eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel zu erkennen", teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Beamten stellten bei einem 26-jährigen aus Jemgum fest, dass er Cannabis konsumiert hatte. Bei einer Durchsuchung wurde eine geringe Menge Marihuana sichergestellt. Eine Blutentnahme war fällig, eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Bei einem weiteren Mann stellten die Beamten fest, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Zudem wurden diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt, zum Beispiel nicht angelegte Gurte oder das Nichtmitführen des Führerscheines. In gleich mehreren Fällen stellte die Polizei fest, dass Kinder im Fahrzeug unzureichend gesichert waren.

Die Aktion sollte auch für eine Sensibilisierung des Themas "Drogen im Straßenverkehr" sorgen. In Gesprächen zeigten die Beamten auf, dass die Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss "keine Bagatelle ist, sondern schwerwiegende Folgen nach sich ziehen kann", heißt es in der Mitteilung.