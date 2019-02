Achtjähriger bei Unfall in Moormerland lebensgefährlich verletzt CC-Editor öffnen

Der Junge wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Symbolfoto: Jana Henschen/Archiv

Moormerland . In Moormerland in Ostfriesland ist am Dienstagnachmittag ein Achtjähriger von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden.