heid Flachsmeer. Die Raiffeisenbank (Raiba) Flachsmeer hat im Geschäftsjahr 2018 Zuwächse im Einlagen- als auch im Kreditbereich erzielt. Die Bilanzsumme kletterte damit zugleich erstmalig über die 400-Millionen-Euro-Marke.

„Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, sagte Vorstandsvorsitzender Christoph Hoek im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Bilanzsumme stieg im vergangenen Jahr um 9,66 Prozent auf knapp 408 Millionen Euro. Das Volumen des Geldinstituts hat sich nach den Worten des Vorstands demnach seit dem Jahr 2000 vervierfacht und seit 2011 verdoppelt.

Weiterhin starke Nachfrage nach Krediten

Getragen wurde das Wachstum 2018 erneut durch eine starke Kreditnachfrage und eine Steigerung der Kundeneinlagen. Die Kundenkredite legten um 7,64 Prozent zu und betrugen am Jahresende 331,4 Millionen Euro. Die hohe Nachfrage sowohl im privaten Baufinanzierungsbereich als auch bei gewerblichen Finanzierungen führte Hoek auf das anhaltende Niedrigzinsniveau zurück.

Bei den Kundeneinlagen verzeichnete die Bank ein Wachstum von 6,4 Prozent auf 257,5 Millionen Euro. Das Eigenkapital konnte um knapp 5 Millionen Euro erhöht werden. Dies sei für die Weiterentwicklung und das zukünftige Wachstum von zentraler Bedeutung hob der Vorstandsvorsitzende mit Blick auf die regulatorischen Anforderungen hervor. „Es sind herausfordernde Zeiten, das muss man ganz klar sagen“, erklärte Hoek.

Durchschnittliche Gesamtrendite von 6,46 Prozent

Gute Nachrichten gibt es indes für die insgesamt 8.677 Genossen der Bank. Inklusive einer Dividende von 3,25 Prozent und der Zahlung des VR-Mitglieder-Bonus erhalten sie, die Zustimmung der Vertreterversammlung am 23. Mai vorausgesetzt, eine durchschnittliche Gesamtrendite von 6,46 Prozent.

In puncto Digitalisierung will die Raiba ihren Kunden alles technisch Mögliche anbieten. „Aber wir werden auch den Menschen, die diese digitale Affinität nicht haben, weiterhin eine Heimat geben“, erklärte Vorstandsvorsitzender Hoek und betonte, dass die Bank den Bereich für den Kundenverkehr und die damit verbundenen Schalteröffnungszeiten an sechs Tagen in der Woche unverändert beibehalten werde.

72.000 Euro für gemeinnützige Zwecke gespendet

Im vergangenen Jahr hat die Raiba mehr als 72.000 Euro an Schulen, Vereine und andere gemeinnützige Organisationen gespendet. Die Gelder stammen aus eigenen Mitteln der Bank, dem VR-Gewinnspartopf sowie der Stiftung der Raiba Flachsmeer. „Uns ist es wichtig, wenn es uns gut geht, etwas davon zurückzugeben“, machte Vorstandsmitglied Matthias Beekmann deutlich.