Leer. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagvormittag gegen 10.40 Uhr auf der Bundesstraße 436 bei Leer ereignet. Ursache war nach Polizeiangaben ein gesundheitliches Problem eines 62-Jährigen.

Einer Mitteilung zufolge war der Mann mit einem Ford Tourneo stadtauswärts in Richtung Hesel unterwegs. In Höhe der Zoostraße soll dem Fahrer plötzlich schummrig vor Augen geworden sein und er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Ford geriet auf die Berme und kam auf der linken Fahrzeugseite in einem Graben zum Stehen.

Nachdem der 62-Jährige und seine 53 Jahre alte Beifahrerin aus dem Fahrzeug befreit waren, wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuginsassen stammen aus Westoverledingen.

Der Ford wurde durch den Unfall erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen auf der B436.