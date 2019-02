Leer. Unbekannte haben am vergangenen Samstag im Bahnhof Leer eine über Nacht abgestellte Regionalbahn großflächig mit Farbe beschmiert. Am Tatort konnten verschiedene Sprayer-Utensilien sichergestellt werden. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Der betroffene Personenzug war von Freitagabend bis Samstagmorgen auf einem Abstellgleis im Bahnhof Leer abgestellt, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Die unbekannten Täter beschmierten in den frühen Morgenstunden des Samstags den Zug auf einer Fläche von etwa 210 Quadratmeter mit Graffiti. Ein Lokführer beobachtete gegen fünf Uhr morgens, wie mehrere Personen eilig vom Tatort flüchteten. Dabei ließen sie verschiedene Sprayer-Utensilien am Tatort zurück.



Angaben zur Höhe des Sachschadens konnte die Bundespolizei nicht machen.

Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen die Hinweise zur Aufklärung dieser Straftat geben können. Wer hat verdächtige Personen gesehen, die sich Freitagnacht oder am frühen Samstagmorgen unbefugt auf dem Bahngelände aufhielten? Hinweise nimmt die Bundespolizei in Bunde unter der Telefonnummer 04953/919900 entgegen.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich davor sich unbefugt im Gleisbereich aufzuhalten. Diese Gefahren des Bahnbetriebs werden oft falsch eingeschätzt. Der unbefugte Aufenthalt in den Gleisen kann lebensgefährlich sein.