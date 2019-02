Weener. Gute Nachrichten zum Saisonstart am 1. April 2019: Die Friesenfähre auf der Ems zwischen Weener und Mitling-Mark soll "bis auf weiteres" kostenlos genutzt werden können. Das hat Eberhard Lüpkes, Geschäftsführer der Schiffsgesellschaft Friesenbrücke, von Projektbetreuer Jochen Zerrahn (Meyer Werft) erfahren.

Wie Lüpkes mitteilte, hätten sich die Fährbetreiber (Meyer und die Papenburger Reederei Schulte & Bruns) darauf jetzt verständigt. Im Rahmen einer Bürgerversammlung im Feuerwehrhaus von Mitling-Mark konnte der ehrenamtliche Geschäftsführer die Neuigkeit jetzt verkünden.



In trockenen Tüchern ist mittlerweile auch der neue Fahrplan, der von Schulte & Bruns erstellt worden sei. Demnach soll die Fähre bis zum Saisonende am 31. Oktober maximal 1077 Fahrstunden absolvieren, also im Schnitt fünf Stunden pro Tag. "Es wird aber auch Tage geben, wo sie aufgrund von Wetterlage und Tidestand nicht fahren wird", schränkte Lüpkes ein. Der längste Einsatztag ist ausgerechnet der erste Tag der Saison, also der 1. April. "Dann kann die Fähre achteinhalb Stunden pendeln", sagt Lüpkes.

Die Betreiber des Pendeldienstes wollen den Fährbetrieb so wirtschaftlich wie möglich fahren. Dazu gehört auch, dass es künftig keine Leer-Fahrten mehr zwischen Anlegern in Weener und Mitling-Mark geben wird. Sollten also keine Fahrgäste am Anleger sein, bleibt das Boot auf Abruf in Warteposition. Wenn dann auf der anderen Ems-Seite Pendler übersetzen wollen, können sie eine Handy-Nummer anrufen, die in den Info-Kästen ausgehängt werden und die Fähre holt sie dann ab. "Das wollen wir in dieser Saison mal testen", so Lüpkes.

Dass der Fährdienst für Berufspendler ungeeignet ist als Ersatz für die bei einem Unfall zerstörte Friesenbrücke, stellte sich schon bei der Testphase im vergangenen Herbst schnell heraus. "Unabhängig von den Tideverhältnissen: Das Boot müsste en bloc wenigstens drei Stunden fahren, wenn der Betrieb wirtschaftlich sein soll. Das ist nur an ganz wenigen Tagen zu leisten", bedauert Lüpkes.

Aus diesem Grund wollen die Betreiber auch auf die ursprünglich angedachte Installation einer Beleuchtung an den Anlegern verzichten. Festgehalten wird allerdings an einer zusätzlichen Hinweisbeschilderung, die Radtouristen bereits weiträumig auf die Fähre hinweisen soll. Dazu fanden am Freitag im Rathaus von Ihrhove Abstimmungsgespräche statt.

Die Testphase der Friesenfähre lief vom 6. bis 31. Oktober des vergangenen Jahres. Davon konnte an fünf Tagen kein Fährbetrieb stattfinden. In der verbliebenen Zeit wurden mit der Fähre 2096 Fahrgäste und 1366 Fahrräder über die Ems gebracht.