Nach Angaben der Bundespolizei werden die beiden festgenommenen Männer verdächtigt, diesen Pkw in der Gemeinde Wiefelstede gestohlen zu haben. Das Fahrzeug wurde in Höhe der Abfahrt Weener der A31 kontrolliert und beschlagnahmt. Foto: Bundespolizei

Bunde/Weener. Beamte der Bundespolizei haben Montagabend an der deutsch-niederländischen Grenze bei Bunde in Ostfriesland zwei mutmaßliche Autodiebe in einem gestohlenen Wagen erwischt. Die beiden Männer im Alter von 43 und 32 Jahren sind verdächtig, das Auto tags zuvor in der Gemeinde Wiefelstede (Landkreis Ammerland) gestohlen zu haben.