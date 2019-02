Leer. Im Emstunnel bei Leer stehen mal wieder Wartungsarbeiten an. Deshalb wird die Autobahn 31 für eine Nacht voll gesperrt.

Für die Arbeiten wird der Tunnel in der Nacht von Dienstag, 19. Februar, auf Mittwoch, 20. Februar 2019, von 20 Uhr bis 6 Uhr in beiden Fahrtrichtungen für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Das teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg mit und bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Neben den sichtbaren Einbauten wie Beleuchtung, Leiteinrichtung oder Lüftung ist auch eine Vielzahl an „versteckten Einrichtungen" vorhanden, die hard- und softwaremäßig gewartet, überprüft und justiert werden müssen. Hierbei handelt es sich um Anlagen der Entwässerung, Spannungsversorgung, Verkehrslenkung bis hin zu sicherheitstechnischen Einrichtungen der Branderkennung und -meldung.

Der Verkehr wird über die vorhandenen Umleitungsstrecken geführt: