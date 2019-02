Auto brennt auf Hebebühne in Werkstatt in Völlenerfehn MEC öffnen

Zu einem Werkstattbrand in Völlenerfehn musste die Feuerwehr am Freitagmittag ausrücken. Foto: Feuerwehr Landkreis Leer

Völlenerfehn. In einer Autowerkstatt in Völlenerfehn ist am Freitagmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr geriet ein auf einer Hebebühne stehendes Auto in Brand. Drei Menschen erlitten bei Löschversuchen leicht Verletzungen.