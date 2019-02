Ostrhauderfehn/Leer. Ein 17-Jähriger hat nach dem Besuch einer Spielothek in Ostrhauderfehn randaliert und dabei einen Polizisten verletzt.

Die Beamten waren am Dienstagabend gegen 22.50 Uhr zu der Spielothek an der Hauptstraße in Ostrhauderfehn gerufen worden, teilte die Polizei mit. Dort trafen sie den augenscheinlich alkoholisierte junge Mann an. Weil er sich nicht ausweisen konnte, wurde er zur Feststellung der Identität zur Dienststelle in Leer gebracht.

Bei einer Kontrolle stellten die Polizisten bei dem jungen Mann ein Pfefferspray fest, das sichergestellt wurde. Der 17-Jährige habe sich im Anschluss zunehmend aggressiv verhalten und ballte dabei die Fäuste. Er versuchte, an den Arm eines Beamten und an dessen Dienstwaffe zu fassen. Der Polizist konnte dies unterbinden und dem Heranwachsenden Handfesseln anlegen.



Gegen den 17-jährigen aus Ostrhauderfehn wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der Ostrhauderfehner wurde nach seiner Identitätsfeststellung an seine Erziehungsberechtigten übergeben.