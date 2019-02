Leer. Der Prozess gegen den ehemaligen Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie am Klinikum Leer wegen Körperverletzung wird wohl erst im Sommer beginnen. Dem Mediziner wird vorgeworfen, nicht ausreichend erprobte Bandscheibenprothesen verwendet zu haben.

Die Unterlagen der Geschädigten liegen derzeit einem Gutachter vor, teilte Heiko Brahms, stellvertretender Direktor am Amtsgericht Leer und Pressesprecher der Justizbehörde, auf Anfrage mit. Er rechnet frühestens Ende März mit einer Fertigstellung des Gutachtens, danach seien weitere Verfahrens- und Ladungsfristen einzuhalten. Realistisch erscheint daher ein Prozessbeginn im Mai oder Juni.

Die Staatsanwaltschaft spricht wie berichtet in der Anklageschrift von 59 Fällen, in denen dem ehemaligen Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie, Dr. A., am Klinikum Leer Körperverletzung vorgeworfen wird. Das Strafverfahren am Amtsgericht Leer gegen den Mediziner sollte eigentlich bereits im Dezember 2018 beginnen, wurde aber verschoben, weil zunächst kein Gutachter gefunden werden konnte, der sich des komplexen Themas annimmt. Insgesamt soll am Klinikum Leer sogar in 114 Fällen eine Bandscheibenprothese aus Kunststoff verwendet worden sein, die sich im Nachhinein als ungeeignet erwiesen haben. Betroffene wie der Bunder Christoph Brüggemann leiden zum Teil erheblich unter der mutmaßlich fehlerhaften Behandlung.