Bunde. Die Bundespolizei hat bei Bunde (Ostfriesland) einen 34-jährigen Mann festgenommen, der 14 hochwertige Armbanduhren im Wert von rund 125.000 Euro bei sich hatte. Der Mann soll zuvor ein Juweliergeschäft in Amsterdam überfallen haben.

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, fiel der Mann am Freitag gegen 22.30 Uhr während der Kontrolle eines von Amsterdam nach Berlin fahrenden Busses auf. Auf einer Raststätte an der Autobahn 280 bei Bunde an der deutsch-niederländischen Grenze entdeckten die Beamten bei der Kontrolle des 34-Jährigen in dessen Rucksack eine Softairwaffe und 14 hochwertige Armbanduhren. Anhand der noch an den Uhren befindlichen Preisetiketten bezifferte sich deren Gesamtwert laut Bundespolizei auf rund 125.000 Euro.

Mann räumt Raubüberfall ein

Aufgrund der Umstände sowie der ungeklärten Herkunft der wertvollen Uhren bestand der Verdacht einer Straftat und die Bundespolizisten nahmen den Mann fest. In einer ersten Befragung auf dem Bundespolizeirevier in Bunde räumte der 34-Jährige ein, dass der Uhrenschmuck aus einem durch ihn begangenen Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Amsterdam stamme.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei hatte es am späten Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr einen Raubüberfall auf ein Schmuckgeschäft in der niederländischen Hauptstadt gegeben. Der Mann ist nun dringend verdächtig, diesen Raubüberfall begangen und dabei die Armbanduhren erbeutet zu haben.

Auslieferungsersuchen

Die zuständige Polizeiinspektion Leer/Emden hat in diesem Fall die abschließende Bearbeitung für das Auslieferungsersuchen der niederländischen Behörden an die Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg übernommen.