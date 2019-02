Ihren. Die Feuerwehr Ihren ist die jüngste in der Gemeinde Westoverledingen. Das wurde auf der jüngsten Jahreshauptversammlung bekannt. Die Wehr stellt nach der Bilanz außerdem eine Steigerung der Dienststunden um fast 49 Prozent fest.

Aufgrund vieler neuer Eintritte in der Wehr ist der Altersdurchschnitt der Feuerwehr Ihren auf 32 Jahre gesunken und ist somit die jüngste Feuerwehr in der Gemeinde Westoverledingen. Das teilte die Wehr mit. Außerdem war dem Jahresbericht zu entnehmen, dass die Mitglieder der Feuerwehr Ihren rund 2454 Dienststunden im Jahr 2018 geleistet haben. Das ist eine Steigerung um fast 1200 Stunden gegenüber dem Vorjahr. Ortsbrandmeister Michael Steppuhn erinnerte während seines Berichtes auch an die wichtigsten Einsätze im vergangenen Jahr. Zu rund zehn Brand- und Hilfeleistungseinsätze mussten die Einsatzkräfte aus Ihren ausrücken.

Als sehr erfreulich bezeichnet die Ortsfeuerwehr in ihrer Mitteilung, dass sie in 2018 zum ersten Mal seit einigen Jahren wieder die Eimerfestspiele auf dem Ihrener Sportplatz veranstaltete. Daran nahmen zahlreiche Wettkampfgruppen der umliegenden Feuerwehren teil. Unter anderem fand auch wieder der traditionelle „Buurnmarkt“ statt, bei dem die Kameraden halfen. Hinzu kam auch in 2018 die Absicherung des jährlichen Laternenumzuges des evangelisch-reformierten Kindergartens und der Grundschule in Ihren.

Teil der Versammlung waren zudem Ehrungen. Altersbedingt wurden der Erster Hauptfeuerwehrmann Paul Regel und der Hauptfeuerwehrmann Ernst Spekker aus dem aktiven Dienst in die Ehren- und Altersabteilung verabschiedet. Beiden wurden für ihr langjähriges Engagement für weit mehr als 40 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr Ihren gedankt. Zum Dank erhielten beide einen Präsentkorb.

Bei Wahlen wurden Wiebke Brinker zur neuen Kassenwartin und Julian van der Laan zum neuen Atemschutzgerätewart bestimmt. Zu Feuerwehrmännern wurden die Kameraden René Cloer und Janek Pruin ernannt. Aufgrund der abgeschlossenen Lehrgänge beförderte Stepphuhn die Kameradin Sonja Marks zur Oberfeuerwehrfrau.