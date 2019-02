Kein Gasleck in Kindergarten in Leer, sondern Abfluss stinkt CC-Editor öffnen

Die Heizung in dem Kindergarten war erst vor wenigen Tagen repariert worden. Für die Mitarbeiter war ein Gasaustritt daher durchaus denkbar. Foto: Kreisfeuerwehr Leer

Leer. Wegen eines vermeintlichen Gaslecks ist am Donnerstagnachmittag ein Kindergarten an der Brüder-Grimm-Straße in Leer-Loga geräumt worden. Die Ursache für den Gestank in dem Heizungsraum der Einrichtung war aber ein ganz anderer.