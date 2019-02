Leer. Der umstrittene Leeraner Kommunalpolitiker Gerd Koch hat zum 1. Februar 2019 seinen Rückzug aus dem Stadtrat in der Ledastadt erklärt.

Eine entsprechende Erklärung verlas Bürgermeisterin Beatrix Kuhl (CDU) am Donnerstagabend auf der jüngsten Stadtratssitzung. Aus den Plenum gab es Applaus. Fast zeitgleich verkündete Koch diese Entscheidung auf der Internetseite der Allgemeinen Wählergemeinschaft (AWG). "Natürlich ist ein wenig Wehmut dabei. Schließlich sind mehr als 25 Jahre Ratstätigkeit kein Pappenstiel", heißt es darin.

Der Rechtsanwalt ist in der vergangenen Woche zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe und 5000 Euro Geldauflage verurteilt worden. Ihn warf das Gericht versuchten Betrug, Volksverhetzung und Beleidigung in vier Fällen vor. Beide Seiten haben gegen das Urteil Widerspruch erhoben. Sein Mandat im Kreistag von Leer will Koch behalten.