Leer. Die Polizei hat in Leer vier Männer und eine Frau festgenommen, in deren Auto zehn Kilogramm Marihuana entdeckt wurden.

Den Drogenfund machten die Ermittler bereits am Donnerstag, 24. Januar 2019, gegen 17.30 Uhr im Stadtgebiet von Leer, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Einen Tag später wurden die fünf Verdächtigen, die aus Emden, Bremen und dem Landkreis Osnabrück stammen und zwischen 22 bis 34 Jahre alt sind, einem Haftrichter vorgeführt. Er ordnete gegen drei Männer Untersuchungshaft an.

Der weitere Mann und die Frau wurden wieder freigelassen.