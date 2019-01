Die Vertreterinnen der Frauengemeinschaft Helene Kruse (links) und Resi Westerhoff überreichten Schecks in Höhe 500 Euro an Matthias Nee (Mitte) und Pastor Roy (rechts). Hayo Sandmann (hinten) wurde mit einem Präsent für seinen Einsatz in der Gemeinde bedacht. Foto: Hermann-Josef Döbber

Flachsmeer. Der Neubau einer Kinderkrippe in Völlenerkönigsfehn war 2018 das vorherrschende Thema in der katholischen Kirchengemeinde St. Bernhard in Westoverledingen/Flachsmeer und prägte daher auch den Neujahrsempfang 2019.