Leer. Eine Premiere im Tatort Taraxacum: Erstmals wird der selbsternannte „Songpoet“ Carsten Langner am Freitag, 8. Februar, um 20 Uhr auf der Bühne der Krimibuchhandlung „Tatort Taraxacum“ in Leer stehen.

Der Titel seines Programms ist der seines neuesten, dritten Albums: „Von Wegen“. Textlich und musikalisch weiter gereift, präsentiert er sich nicht nur als poetischer Landgänger, sondern auch als glänzender Kabarettist und Entertainer, der mit Haltung bestens unterhalten kann, heißt es in einer Ankündigung der Buchhandlung.

Mit Charme, Witz und politischem Sarkasmus moderiert Carsten Langner durch sein Programm und nimmt das Publikum mit auf eine Liederreise – nachdenklich, romantisch und amüsant. Dabei verlässt er sich ganz auf die Wirkung seiner klaren, ausdruckskräftigen Stimme und seines virtuosen Gitarrenspiels.

Wie die Organisatoren mitteilen, habe der Musiker Reinhard Mey das „perfekte Schreib-Handwerk“ des jungen Kielers gelobt, Chanson-Sängerin Joana von seinen „wunderschönen Texten“ und dem „fabelhaften Gitarrenspiel“ geschwärmt und Liedermacher-Legende Hannes Wader ihm die Note „sehr gut“ verliehen. Die Liedermacherei ist mit Carsten Langner voll auf Höhe der Zeit: textlich brillant und musikalisch auf allerhöchstem Niveau, heißt es weiter in der Ankündigung.

Karten gibt es für 15 Euro unter Telefon 0491/5087, per E-Mail an buchhandlung@tatort-taraxacum.de oder direkt in der Krimibuchhandlung in der Leeraner Altstadt, Rathausstraße 23.