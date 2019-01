Eine groß angelegte Suchaktion nach einer 93-Jährigen ist am Samstag in Ihrhove gestartet worden. Foto: Archiv/Michael Gründel

Ihrhove. Am Samstagabend ist eine große Suchaktion nach einer vermissten 93-Jährigen in Ihrhove (Gemeinde Westoverledingen) gestartet worden. Um 23 Uhr wurde die Bewohnerin einer Seniorenresidenz gefunden. Sie lag in einem anderen Zimmer und schlief.