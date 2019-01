Verpuffung in Werkstattgebäude in Collinghorst CC-Editor öffnen

Bis auf die Straße flogen Fensterscheiben dieses Werkstattgebäudes in Collinghorst. Ursache war eine Verpuffung. Foto: Frank Loger

Collinghorst. In einer ehemaligen Schmiede am Patersweg in Collinghorst (Gemeinde Rhauderfehn), die heute als private Werkstatt genutzt wird, ist es gestern Vormittag zu einem kleineren Feuer gekommen. In Folge des Brandes gab es eine Verpuffung im Gebäude.