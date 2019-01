Explosion in Werkstattgebäude in Collinghorst CC-Editor öffnen

Bis auf die Straße flogen Fensterscheiben dieses Werkstattgebäudes in Collinghorst. Ursache war eine Verpuffung. Foto: Frank Loger

Collinghorst. Zu einer Verpuffung in einem Werkstattgebäude ist es am Freitagvormittag in Collinghorst in der Gemeinde Rhauderfehn (Landkreis Leer) gekommen. Ein Großteil der Fensterscheiben wurde durch die Druckwelle zerstört, zum Teil flogen Scherben bis auf die Straße.