Rhauderfehn. Bei einem Unfall in Rhauderfehn (Landkreis Leer) sind eine 28-jährige Leeranerin und ihr dreijähriges Kind verletzt worden. Das Fahrzeug der Frau war Kopfüber in einem Straßengraben gelandet.

Nach Angaben der Polizei Leer/Emden von Freitag ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 14.55 Uhr am Batzenweg. Die 28-Jährige war mit einem Mercedes in Richtung Neuer Weg unterwegs. Ausgangs einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte nach links von der Fahrbahn ab. Der Daimler kam kopfüber in einem Straßengraben zum Stehen.

Die Fahrerin konnte sich und ihr Kind vor Eintreffen der Polizei selbstständig aus dem Pkw befreien. Sie wurde zusammen mit ihrem Kind leicht verletzt in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der Pkw wurde im Anschluss durch ein Abschleppunternehmen aus dem Straßengraben geborgen.