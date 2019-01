Bunde. Der Zoll hat auf der Autobahn 280 nahe der Grenze zu den Niederlanden in Ostfriesland 2,7 Kilogramm Marihuana bei einer 56-Jährigen beschlagnahmt.

Die Frau wollte am Mittwochabend mit ihrem Auto aus den Niederlanden nach Deutschland einreisen und wurde von Zöllnern aus Emden kontrolliert, heißt es in einer Mitteilung des Hauptzollamtes Oldenburg von Freitag. Sie machten das Rauschgift sofort in ihrem Fahrzeug aus, heißt es. Es war also nicht versteckt.

"Nachdem wir Fahrzeuge zur näheren Überprüfung an einen sicheren Kontrollpunkt geleitet haben, folgt im nächsten Schritt immer die Befragung der Fahrzeuginsassen nach mitgebrachten Waren – insbesondere nach verbotenen Gegenständen und Betäubungsmitteln", wird Frank Mauritz, Pressesprecher des Hauptzollamts Oldenburg, in der Mitteilung zitiert.

Frau zeigt sich ahnungslos

Die Fahrerin war alleine unterwegs und verneinte diese Fragen der Zollstreife. Bei der näheren Überprüfung ihres Wagens fielen den Beamten dann Plastiktüten im hinteren Fußraum des Fahrzeugs auf. Zu den wiederholten Nachfragen zum Inhalt der Tüten zeigte sich die Frau ahnungslos. Die Zöllner öffneten die Tüten und fanden hinter mehreren Folienschichten das Marihuana. Insgesamt wurden 2,7 Kilogramm des Rauschgifts im Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt.

Der Schwarzmarktwert des Rauschgifts beläuft sich auf rund 27.000 Euro. Die 56-Jährige wurde vorläufig festgenommen und an Beamte des Zollfahndungsamts Essen am Dienstsitz Nordhorn übergeben. Sie übernehmen die weiteren Ermittlungen.