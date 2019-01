Folmhusen. In der aktuellen Folge der RTL2-Sendung „Zuhause im Glück" ist die Familie Schulte aus Folmhusen (Gemeinde Westoverledingen) zu sehen. Die Dreharbeiten fanden bereits im Juni 2018 statt, der 120-minütige Zusammenschnitt ist am Dienstag, 22. Januar 2018 ab 20.15 Uhr zu sehen.

Das 15-köpfige Handwerkerteam, das stets in acht Tagen einer in Not geratenen Familie hilft, war im südlichen Ostfriesland aktiv, weil die Familie Schulte unter anderem ohne Heizung und warmes Wasser auskommen musste. Bei ihrem kleinen Keno haben Ärzte das Eses-Syndrom, eine besonders schwere Form von Epilepsie, diagnostiziert.

Bereits beim Hauskauf im Jahr 2014 hatten Antke und Erich Schulte Pech, wie es weiter heißt. Das Paar sei beim Hauskauf auf einen Betrüger hereingefallen, so der Sender, und musste nach fast einem Jahr Ungewissheit sogar eine Räumungsklage einreichen. Als die früheren Bewohner das Haus dann verlassen hatten, fanden die Fehntjer das Gebäude in einem sehr schlechten und vermüllten Zustand vor. Als sich Erich Schulte dann an die Sanierung begeben wollte, folgte im Frühjahr 2017 die Nachricht der Erkrankung des Sohnes. im Sommer 2017 baute Keno dann gesundheitlich rapide ab, er wusste plötzlich nicht mehr, wer seine Eltern sind.





Hausumbau ruht seit Erkrankung des Sohnes

Beim Eses-Syndrom verhindern ständige epileptische Entladungen während des Schlafes im Gehirn dazu, neues zu erlernen und lässt bereits erlerntes wieder vergessen.Im schlimmsten Fall führen die Anfälle dazu, dass der Betroffene nicht mehr laufen kann. "Mit einer schweren Cortisontherapie, einhergehend mit schweren Nebenwirkungen auf die Organe, kann Keno zumindest wieder halbwegs am Leben teilnehmen", heißt es in einer Ankündigung des Senders auf die aktuelle Folge.

Ein langer Krankenhausaufenthalt des Sohnes führt dazu, dass der angelaufene Hausumbau zum Erliegen kommt. "Dabei ist der Leidensdruck hoch: Der Familie fehlt es an Warmwasser, auch eine Heizung wird für die kalten Wintertage dringend benötigt", stellt das Team von "Zuhause im Glück" fest und reiste in den Landkreis Leer.





Als Moderatoren sind diesmal Eva Brenner und John Kosmalla aktiv. In einer Vorschau auf die Folge ist zu sehen, wie beide in einem Auto nach Folmhusen fahren und sagen: "Es ist unvorstellbar, dass die Familie längere Zeit in einem Haus gelebt hat, in dem es nicht einmal die Grundstandards wie Heizung oder Warmwasser gibt." Die Eheleute Schulte erklären in der Sequenz auch, wie sie drei bis vier Stunden Zeit benötigen, um eine Badewanne mit warmen Wasser zu füllen. Zu sehen sind auch Stromkabel, die aus der Wand kommen, und große Löcher in mehreren Wänden.

An der Haussanierung waren unter anderem der Baustofflieferant Bauking in Lorup und der Zimmerei- und Dachdeckerbetrieb Terfehr-Kröger aus Rhede beteiligt.