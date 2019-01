Weener . Die Bundespolizei hat auf der A 31 bei Weener ein Auto voller Hanfpflanzen aus dem Verkehr gezogen. Der Fahrer des Wagens spielte nach Angaben der Beamten zunächst den Ahnungslosen.

Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, beschlagnahmte sie am Montagnachmittag im Auto des 27-Jährigen elf Kartons mit insgesamt 921 Hanfpflanzen. Den Angaben zufolge reiste der Mann mit dem voll beladenen Pkw gegen 16.15 über die A 280 im Autobahndreieck Bunde aus den Niederlanden ein. An der Anschlussstelle Weener stoppte eine Streife den Wagen und überprüfte ihn. Damit endete der Schmuggelversuch an der deutsch-niederländischen Grenze.

"Obwohl die komplette Rücksitzbank und der Kofferraum mit insgesamt elf Kartons vollgepackt war, erklärte der sichtlich nervöse Mann gegenüber den Beamten, dass er nichts über deren Herkunft und Inhalt wisse", heißt es in der Mitteilung der Bundespolizei. Dabei sei das Auto deutlich von Marihuanageruch durchströmt gewesen.

In den Kartons entdeckten die Beamten insgesamt 921 Hanfpflanzen. Die Setzlinge wurden beschlagnahmt. Außerdem wurden in einer Türablage zwei Tütchen mit insgesamt etwa fünf Gramm Marihuana aufgefunden.

Den 27-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.