Leer. Der Leeraner Kommunalpolitiker Gerd Koch ist am Montag am Amtsgericht wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Betrug zu einer zehnmonatige Bewährungsstrafe verurteilt worden. Außerdem muss er eine Geldstrafe von 5000 Euro zahlen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Rechtsanwalt, der für die Partei AWG im Stadtrat und Kreistag von Leer sitzt, drei Personen beleidigt hat. In einem Fall hat er volksverhetzende Formulierungen gegenüber Flüchtlingen geäußert. Angeklagt war zu zudem, weil er mit falschen Angaben Prozesskostenhilfe für eine Mandantin erschlichen haben soll. Der 70-Jährige räumte am Ende fast alle Vorwürfe ein. Für eine angeklagte Beleidigung wurde er freigesprochen. Die Bewährungszeit beträgt fünf Jahre.

Koch sagte nach dem Urteil im Gespräch mit unserer Redaktion: „Ich breche nicht in Jubelstürme aus, aber der Verlauf der Verhandlung war in Ordnung und fair. Das Urteil ist vertretbar, letztlich bleibt ja nur die Geldstrafe an mir hängen. Die Bewährungszeit sitze ich locker ab.“ Das Angebot, die Geldstrafe in Raten von 200 Euro zahlen zu dürfen, sah er fast als Affront des Gerichts an. „Die zahle ich natürlich in einer Summe.“





Weitere Informationen folgen.