Rhauderfehn. Ein Klassik-Highlight versprechen die Veranstalter eines Konzertes mit dem Pianisten Menachem Har-Zahav in Rhauderfehn. Der als meisterhaft geltende Musiker spielt am Sonntag, 27. Januar 2019, ab 17 Uhr im Fehntjer Forum der Volksbank Westrhauderfehn unter anderem Beethovens Mondschein-Sonate.

Wie es in einer Konzertankündigung der Veranstalter weiter heißt, ist Har-Zahav derzeit mit einer neuen CD auf Tour. Mit weiteren berühmten Werken von Johannes Brahms (1833–1897) und Sergei Rachmaninoff (1873–1943) biete der Ausnahmekünstler angesehene Pianist einen abwechslungsreichen Querschnitt durch die Klavierliteratur. So werden unter anderem auch von Brahms die Klavierstücke Op. 119 und die Variationen über ein Thema von Corelli von Rachmaninoff vorgetragen werden.

Menachem Har-Zahav ist laut den Veranstaltern als Solist mit und ohne Orchesterbegleitung international aufgetreten. Nachdem ihm bereits früh Lehraufträge an Hochschulen in den USA übertragen worden seien, habe er für weitere Studien drei Jahre in England verbracht. Inzwischen lebe er in Deutschland und widme sich ganz dem Konzertieren.

Der Eintritt für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist frei. Dahinter stehe Har-Zahavs Wunsch, gerade der Jugend einen Anreiz geben, klassische Konzerte zu besuchen. Er selbst wird dazu in der Konzertankündigung zitiert: „Ich finde es schade, dass so viele Kinder und Jugendliche klassische Musik als altmodisch und langweilig ansehen. Ich möchte ihnen die Gelegenheit bieten, zu erleben, dass Komponisten durch die musikalischen Epochen hinweg spannende Musik geschrieben haben, die auch heute noch mitreißt.“

Für Erwachsene kostet der Eintritt 20 Euro. Ermäßigungen sind möglich. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Volksbank Westrhauderfehn, Telefon 0 49 52/92 51 11, per E-Mail an info@fehntjer-forum.de sowie bei allen Geschäftsstellen Nordwest-Ticket angeschlossenen Vorverkaufsstellen. An der Abendkasse werden 2 Euro Zuschlag erhoben.