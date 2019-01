Windkraftanlage in Südgeorgsfehn in Brand geraten CC-Editor öffnen

Eine 98 Meter hohe Windenergieanlage in Südgeorgsfehn (Landkreis Leer) ist am Mittwochnachmittag in Brand geraten. Foto: Feuerwehr Landkreis Leer

Südgeorgsfehn. Eine 98 Meter hohe Windenergieanlage in Südgeorgsfehn (Landkreis Leer) ist am Mittwochnachmittag in Brand geraten. Der Einsatz der Feuerwehr wird voraussichtlich noch mehrere Stunden dauern.