Weener. Die Betreiber der Friesenfähre wollen das Angebot in der neuen Saison optimieren. Unklar ist noch, ob die Passagiere nach wie vor kostenlos mitfahren können.

„Es soll versucht werden, die Fahrten auch in Zukunft unentgeltlich anzubieten, eine abschließende Entscheidung ist aber noch nicht gefallen“, so Eberhard Lüpkes, Geschäftsführer der Schiffsgesellschaft Friesenbrücke, auf Anfrage. Vor wenigen Tagen hatten sich die Gesellschafter und Betreiber bei der Reederei Schulte & Bruns in Papenburg getroffen, um ein Fazit des Probebetriebs im Herbst 2018 zu ziehen und den weiteren Kurs zu stecken.

2.096 Fahrgäste und 1.366 Fahrräder transportiert

Die Testphase lief vom 6. bis 31. Oktober. Davon konnte an fünf Tagen kein Fährbetrieb stattfinden, unter anderem wegen Hochwassers und wegen der Schiffsüberführung der „Aida Nova“. In der verbliebenen Zeit wurden mit der Fähre laut Lüpkes 2.096 Fahrgäste und 1.366 Fahrräder über die Ems gebracht. „Eine erstaunlich hohe Zahl, die wohl auch dem überwiegend guten Wetter zu verdanken ist“, so der Geschäftsführer.

Grundsätzlich fällt das Fazit der Betreiber positiv aus: „Insbesondere wurde von den Schiffsführern die Geduld der Gäste gelobt, die zum Teil an bestimmten Tagen auch etwas länger warten mussten“, sagt Lüpkes. An dem Gespräch in Papenburg nahmen neben ihm unter anderen Joachim Zerrahn von der Meyer Werft sowie Friedrich Jacobs von Schulte & Bruns teil.

Hinweisschilder und Lampen an den Anlegern

Bis zum Start der ersten vollen Saison am 1. April wollen die Stadt Weener, die Gemeinde Westoverledingen und die Touristik GmbH Südliches Ostfriesland noch Verbesserungen an der Infrastruktur vornehmen. So werden noch Hinweisbeschilderungen aufgestellt, außerdem sollen die Anleger in Weener und Mitling-Mark ausgeleuchtet werden.

Von zwei Unternehmen initiiert

Wie mehrfach berichtet, war der Fährverkehr von der Meyer Werft und der Reederei Schulte & Bruns in Papenburg initiiert und realisiert worden. Nach diversen Rückschlägen (das ursprüngliche Boot war nicht geeignet, eine zweite Fahrradzuwegung bei Weener musste gebaut werden etc.) startete der Probebetrieb im Oktober.

Die Friesenfähre ist Ersatzlösung für die zerstörte Friesenbrücke, die nach dem Umbau erst 2024 wieder freigegeben wird. Kritiker bemängeln, dass die Fähre nicht für Berufspendler geeignet sind, da keine verlässlichen Fahrzeiten aufgrund der Tiden angeboten werden können.